Azimut Holding: raccolta netta di 818 mln a marzo

Il Gruppo Azimut ha annunciato di avere registrato nel mese di marzo 2025 una raccolta netta di 818 milioni di euro, di cui 786 milioni (96%) sono stati indirizzati verso soluzioni gestite. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a 109,2 miliardi, di cui 74,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“Marzo si chiude con un’altra performance molto solida in termini di raccolta che è stata destinata per la quasi totalità (96%) alle nostre soluzioni gestite. Nei primi tre mesi del 2025 abbiamo raggiunto 4,5 miliardi di raccolta netta, oltre tre volte quanto realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, grazie al contributo dei nostri canali distributivi in 19 paesi nel mondo, alla qualità delle soluzioni di investimento e advisory, e alla solidità del nostro modello di business integrato e diversificato.”, ha commentato Gabriele Blei, ceo del gruppo del risparmio.