Azimut: avanti con progetto scissione per dare vita a nuova banca, entra in esclusiva con FSI

Il Consiglio di amministrazione di Azimut Holding ha deliberato di continuare nel processo di scissione della nuova banca TNB annunciato a fine marzo e iniziato operativamente a maggio del presente anno. Il board ha anche concordato di entrare in esclusiva con FSI con un valore dell’operazione per Azimut Holding che a tendere è previsto compreso nella forchetta (al netto delle imposte) indicata all’annuncio dell’operazione. A Piazza Affari il titolo Azimut è tra i migliori del Ftse Mib con un rialzo di circa l’1%.

“Nel prosieguo del processo di scissione iniziato operativamente a maggio e finalizzato alla quotazione di TNB abbiamo ricevuto proposte concrete da parte di grandi banche e fondi di private equity. Siamo contenti di essere arrivati a un’esclusiva con FSI su tale opportunità. I risultati di Azimut dell’anno che si sta per concludere (10,62% come performance netta al cliente, 550 – 600 milioni di euro di utile netto previsto, e oltre 17,4 miliardi di euro di nuova raccolta netta proveniente dai 18 paesi in cui operiamo) sono uno stimolo per chiunque voglia condividere con noi questo percorso. In 20 anni dalla quotazione Azimut ha moltiplicato per 15 il capitale investito (100.000 euro sono diventati 1,5 milioni di euro)”, ha dichiarato Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding.