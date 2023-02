Avvio sottotono per Piazza Affari, oggi riapre Wall Street

Partenza debole per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in flessione dello 0,2% a 27.550 punti. Ribassi in particolare per Saipem (-1%), Mediobanca (-0,9%) e Nexi (-0,8%) mentre scambiano in positivo Leonardo (+1,3%), Bper (+1%) e Tenaris (+0,7%).

Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 189 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,37%. Sul Forex, cambio euro/dollaro sotto quota 1,07 mentre fra le materie prime arretra lievemente il petrolio, con in Brent a 83,7 dollari al barile.

La mattinata sarà ricca di appuntamenti macroeconomici, con la pubblicazione degli indici Pmi preliminari di febbraio dei Paesi europei e lo Zew tedesco di febbraio. Oggi inoltre riapre Wall Street dopo la sosta di ieri per il Presidents’ Day.

Gli investitori continuano a valutare la prospettiva di tassi di interesse più elevati alla luce degli ultimi dati e dei toni restrittivi dei banchieri centrali. In tal senso, il focus si sposterà domani sui verbali della Fed.