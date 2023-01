Avvio sopra la parità per le borse europee, oggi inflazione eurozona e job report Usa

Le borse europee aprono in rialzo, in attesa dei dati di dicembre sull’inflazione della zona euro e quelli sul mercato del lavoro degli Stati Uniti.

Il Dax tedesco avanza dello 0,3%, il Cac 40 francese guadagna lo 0,3%, il Ftse 100 inglese sale dello 0,4%, il Ftse Mib dello 0,5% e l’Ibex 35 spagnolo mostra un progresso dello 0,1%. Il tutto dopo la chiusura in calo di Wall Street e la mattinata perlopiù positiva delle piazze asiatiche.

I dati macro in uscita oggi verranno attentamente monitorati per cogliere segnali sull’orientamento della politica monetaria nei prossimi mesi da parte della Bce e della Fed. In settimana, i prezzi al consumo hanno evidenziato un rallentamento nei principali Paesi dell’eurozona, mentre i dati di ieri sull’occupazione americana hanno evidenziato ancora un mercato del lavoro solido, che alimenta le pressioni sui salari e ostacola gli sforzi della Fed per contrastare l’inflazione.