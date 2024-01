Avvio cauto a Piazza Affari, in spolvero Pirelli

Apertura poco mossa per le borse europee, dopo la chiusura positiva di Wall Street e la mattinata perlopiù in rialzo dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia poco sopra la parità (+0,1%) in area 30.600 punti, con Pirelli (+2,2%) in luce dopo l’operazione che ha portato la Mtp Spa di Marco Tronchetti Provera a raggiungere una quota indiretta del 20,58%. Tra le migliori anche Brunello Cucinelli (+1,5%) e Snam (+1,1%) mentre arretrano Stm (-1%) e i bancari Banco Bpm (-0,9%), Mps (-0,7%) e Bper (-0,6%).

In programma oggi i dati sulla disoccupazione dell’eurozona e la bilancia commerciale statunitense, oltre a un discorso del membro della Bce Villeroy e l’asta di Treasury a 3 anni per $51 miliardi.

Nel frattempo, sono stati diffusi i numeri sulla produzione industriale in Germania, che ha deluso le attese con un calo congiunturale dello 0,7% e una contrazione annua del 4,8%.

L’attenzione è rivolta soprattutto ai dati di giovedì sull’inflazione americana e sull’avvio della stagione di trimestrali a Wall Street, con i primi conti dei colossi bancari in programma venerdì. Focus anche sugli interventi di alcuni esponenti della Fed, tra cui Bowman che ha affermato di sostenere eventuali tagli dei tassi, allontanandosi dal suo atteggiamento solitamente più aggressivo.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund supera i 168 punti base, con il rendimento del decennale italiano nuovamente in rialzo al 3,86% e quello del Bund al 2,17%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent mantiene i guadagni della seduta precedente, dopo aver superato i 76 dollari al barile in scia ai segnali di indebolimento del mercato.

Sul Forex, l’euro/dollaro si assesta a 1,096 e il dollaro/yen oscilla intorno a quota 144.