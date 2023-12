Avvio sopra la parità a Piazza Affari aspettando Fed e Bce

Apertura poco mossa per le borse europee, aspettando le riunioni delle banche centrali. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in frazionale rialzo (+0,2%) in area 30.400 punti, con acquisti su Prysmian (+1,4%), Mps (+1%) e Amplifon (+1%), che ha stretto un accordo per l’ingresso in Uruguay tramite l’acquisizione del Gruppo Audical, mentre arretrano Banco Bpm (-1,2%), Ferrari (-0,7%) e Inwit (-0,7%).

Riflettori puntati oggi sulla Federal Reserve, mentre domani toccherà a Bce e Bank of England. Stasera la banca centrale americana confermerà i tassi sui livelli attuali, ma l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sui toni del presidente Powell per capire con quali tempistiche potrebbero avvenire i tagli nel 2024. I dati di ieri sui prezzi al consumo hanno rafforzato la retorica di tassi “più elevati più a lungo”, mentre oggi verranno diffusi i prezzi alla produzione.

I trader hanno leggermente rivisto al ribasso le scommesse sulle riduzioni del costo del denaro, ma continuano ad aspettarsi quattro mosse nel corso dell’anno, la prima delle quali a maggio.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è stabile a 177 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,97%. Il Treasury a 10 anni si attesta al 4,18% e il Bund si attesta al 2,20%.

Tra le materie prime, oro poco mosso in area 1.980 dollari l’oncia mentre le quotazioni del greggio perdono ancora terreno, con il Brent in discesa a 72,5 dollari al barile.

Sul Forex, l’euro/dollaro resta in prossimità di quota 1,08 mentre il dollaro/yen risale leggermente a 145,8.