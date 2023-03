Avvio positivo per Piazza Affari, sprint di Moncler dopo i conti

Apertura sopra la parità per Piazza Affari e le altre borse europee, in scia alla mattinata tonica delle piazze asiatiche, trainate dai dati positivi sull’attività manifatturiera cinese in espansione al ritmo più rapido da un decennio. Inoltre, Moody’s ha rivisto al rialzo l’outlook sulla crescita del Pil cinese dal 4% al 5%, sia per il 2023 che per il 2024.

Il Ftse Mib di Milano avanza dello 0,4% in area 27.600 punti, con Moncler (+7%) in vetta dopo i risultati che hanno evidenziato ricavi sopra le attese nel quarto trimestre (+20% a 1,05 miliardi). Ancora in spolvero Saipem (+4,5%) sull’onda lunga dei risultati e dell’aggiornamento dei target finanziari. Ben intonate Pirelli (+1,5%) e Tenaris (+1,6%), in calo invece Recordati (-1%), Terna (-0,9%) e Nexi (-0,9%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund riparte poco mosso a 182 punti base con il rendimento del decennale italiano nuovamente in rialzo oltre il 4,5%. Tra le valute il cambio euro/dollaro continua ad apprezzarsi e raggiunge quota 1,063. In rialzo anche il petrolio, con il Brent a 83,9 dollari al barile.

Oggi riflettori puntati sugli indici Pmi dei Paesi europei e degli Usa (dove esce anche l’indice ISM manifatturiero), oltre ai dati sulla disoccupazione e sull’inflazione in Germania, dopo l’accelerazione inattesa dei prezzi al consumo in Francia e in Spagna che ha spinto gli operatori a prezzare un rialzo complessivo dei tassi di 150 bp entro fine anno da parte della Bce.

Inoltre, il capo economista della Bce, Philip Lane, ha affermato che la banca centrale potrebbe mantenere il costo del denaro su un livello elevato per un po’ di tempo una volta raggiunto il picco.