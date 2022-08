Avvio positivo per le borse europee con tutti i principali indici sopra la parità. Ftse Mib tra i migliori

Partenza all’insegna della positività in Europa con tutti i principali indici che avviano la seduta in rialzo. Tra i migliori indici del Vecchio continente troviamo il Dax di Francoforte che si muove in rialzo dello 0,40% a 13.641 punti, ma anche l’indice PSI portoghese (+0,32%) e l’ATX austriaco (+0,31%). Avvio sopra la parità anche a Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che si muove a 22.661 con un rialzo dello 0,37%, ma anche in Spagna con l’Ibex 35 a +0,40. Il tutto si riflette nell’indice Eurostoxx 50 che si trova a 3.740 punti con un progresso dello 0,24%.