Avvio positivo in Europa in attesa del discorso della Lagarde

Partenza all’insegna degli acquisti in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni in rialzo. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 4.170 punti poco sotto la parità; mentre a Piazza Affari, l’indice delle blue chips italiane, dopo pochi minuti mostra un progresso dello 0,20%. Acquisti anche sul Dax40 di Francoforte che al momento si trova in rialzo del +0,10%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (+0,12%).

Infine, lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni in leggero calo a quota 185 punti base.