Avvio poco mosso in Europa, Piazza Affari sotto la parità

Apertura debole per le borse europee. Piazza Affari in calo, con il Ftse Mib in flessione dello 0,4% a 37.840 punti, appesantito dalle banche. Arretrano Bper (-1%), Unicredit (-1,1%) e Mps (-1,8%), oltre a Brunello Cucinelli (-1,9%). In controtendenza Telecom Italia (+1,3%) e Diasorin (+1,1%).

Dazi ancora in primo piano dopo la minaccia di Trump di tariffe del 200% sugli alcolici europei, mentre i dati di ieri sui prezzi alla produzione hanno alimentato le aspettative di tagli dei tassi della Fed. In programma oggi l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, mentre sembra evitato lo shutdown governativo negli Usa.

In Europa, focus sulle parole di Lagarde, critica sulla guerra commerciale e sulle affermazioni di Trump contro l’Europa. In calendario un intervento di Cipollone (Bce) e la produzione industriale dell’Italia, dopo il calo a sorpresa del Pil Uk a gennaio (-0,1%).

In Cina, indice CSI 300 sui massimi dell’anno, trainato dall’aspettative di misure per sostenere i consumi che saranno annunciate lunedì.

Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane a 114 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,87% e il Btp al 4,01%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale oltre i 70 dollari al barile mentre l’oro tocca un nuovo record a 2.993 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro viaggia a 1,085 mentre il dollaro/yen risale a 148,5. Fra le criptovalute, il Bitcoin si attesta a 82.200 dollari.