Avvio negativo per Piazza Affari, giù Leonardo dopo i conti

Piazza Affari apre in calo, in linea con le borse del Vecchio Continente. Dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib arretra dello 0,7% in area 26.640 punti, con i petroliferi Saipem (+0,8%), Tenaris (+0,6%) ed Eni (+0,4%) in lieve rimonta, mentre arretra Leonardo (-4,2%) dopo i conti del primo trimestre.

Ieri Wall Street ha chiuso in ribasso dopo la riunione della Fed, che ha alzato i tassi di 25 punti base e ha lasciato intendere che potrebbe esserci una pausa, pur lasciando aperta la porta a ulteriori strette se necessario. Oggi tocca alla Bce, che a sua volta dovrebbe incrementare il costo del denaro di 25 o 50 bp.

Dall’agenda macro sono in arrivo gli indici Pmi europei e i prezzi alla produzione della zona euro, oltre alle richieste di disoccupazione e la bilancia commerciale negli Stati Uniti. Focus anche sulle trimestrali, con i conti di Apple in uscita stasera.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 188 bp, con il decennale italiano al 4,13%. Sul Forex, euro/dollaro in rialzo a quota 1,107 mentre il petrolio (Brent) recupera parzialmente terreno a 73 dollari al barile dopo le recenti vendite alimentate dai timori di recessione.