Avvio negativo in Europa in attesa della riunione della BCE. Ftse Mib sopra i 22.300 punti

Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici che dopo tre sedute all’insegna degli acquisti sono tornati a mostrare una certa debolezza. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento a 3.595 punti in calo dello 0,27%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova in calo dello 0,38% trovandosi così a 22.300 punti. Debolezza generalizzata anche in Germania con l’indice Dax30 che si trova a 13.159 punti in calo dello 0,27%, mentre l’indice francese Cac40 si trova in calo dello 0,49%.

Lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni in aumento dello 0,56% trovandosi così a 222 punti.

Ricordiamo che oggi nel primo pomeriggio gli operatori europei e non solo monitoreranno da vicino la riunione della BCE che è chiamata a decidere sull’aumento dei tassi d’interesse.