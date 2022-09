Avvio negativo in Europa in attesa del meeting della Fed. Ftse Mib verso i 22.500 punti

Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che in attesa del meeting della Fed avviano le contrattazioni all’insegna della negatività. L’indice Eurostoxx 50 si trova al momento 3.430 punti con un ribasso dell’1%, mentre il nostro Ftse Mib si trova a 21.640 punti con un calo dello 0,64%. L’indice Ibex 35 spagnolo si trova in calo dello 0,67%, mentre il peggiore al momento è l’indice tedesco Dax 30 che si trova in ribasso di oltre l’1%.

Infine lo spread btp/bund si trova a 227 punti base in aumento dello 0,38%