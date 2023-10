Avvio leggermente positivo a Piazza Affari

Partenza sopra la parità per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 28.330 punti, con Prysmian (+1,4%), Mps (+1%) e Leonardo (+0,8%) tra i migliori mentre arretrano leggermente Stellantis (-0,4%), Eni (-0,3%) e Tenaris (-0,3%).

I mercati cominciano oggi il quarto trimestre, tradizionalmente positivo per l’azionario, dopo aver registrato a settembre la peggior performance mensile da un anno, in scia alla prospettiva di tassi più elevati per più tempo e al rialzo del petrolio.

A migliorare il sentiment contribuisce l’accordo per evitare lo shutdown governativo negli Usa, che garantirà tra le altre cose la pubblicazione del report chiave di questo venerdì sul mercato del lavoro americano. Il tutto, dopo la discesa dell’inflazione evidenziata dai dati di venerdì scorso sia negli Usa sia nell’eurozona, segnali positivi per Fed e Bce. Oggi, focus sugli indici Pmi manifatturieri e sull’Ism manifatturiero degli Usa.

Resta sotto pressione l’obbligazionario, con i Treasury decennali oltre il 4,6%. Lo spread Btp-Bund rimane in area 192 bp, con il Btp in calo al 4,77%.

Tra le materie prime il Brent si attesta a 92,6 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si mantiene poco sotto quota 1,06.