Avvio incerto per i listini europei in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano

Partenza cauta e con pochi volumi per i principali indici europei che avviano l’ultima seduta della settimana all’insegna della debolezza. L’indice Euro Stoxx 50 si trova a 3.749 punti con un calo dello 0,12%, anche il Dax 30 di Francoforte si trova poco sotto la parità a quota 13.644 punti. Segno rosso in avvio anche per l’Ibex 35 spagnolo e per il Cac 40 francese; mentre il nostro Ftse Mib si muove intorno ai 22.666 punti in lieve rialzo dello 0,09%.