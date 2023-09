Avvio in rosso a Piazza Affari (-0,9%)

Partenza ancora in calo per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in ribasso dello 0,9% in area 28.130 punti. Vendite soprattutto su Moncler (-3,4%), Nexi (-2,5%) e Italgas (-2,5%), mentre resiste sopra la parità Ferrari (+0,15%).

Il sentiment resta avverso al rischio, penalizzato dalla prospettiva di tassi di interesse più elevati e più a lungo, come sottolineato dagli ultimi interventi dei banchieri centrali, oltre che dai timori di shutdown negli Usa.

Nel pomeriggio, focus sui dati relativi alla fiducia dei consumatori statunitensi, le vendite di abitazioni e l’indice manifatturiero della Fed di Richmond. In Europa, cresce l’attesa per i dati di venerdì sull’inflazione, decisivi per le prossime mosse della Bce.

Tra le materie prime il petrolio (Brent) arretra ancora sotto i 91 dollari al barile, frenato anche dal rialzo del dollaro. Sul Forex, l’euro/dollaro scivola a 1,057 e il cambio tra biglietto verde e yen rimane sopra quota 149.

Nel comparto obbligazionario lo spread Btp-Bund si amplia a 187 punti base, con il decennale italiano giunto ormai al 4,69%.