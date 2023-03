Avvio in rialzo a Piazza Affari, Ftse Mib a +0,8%

Le borse europee aprono sopra la parità dopo i guadagni dei mercati asiatici e di Wall Street, con il Nasdaq sui massimi da agosto e in rialzo del 20% dai minimi di dicembre. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,8% a 26.960 punti, con acquisti su Mps (+2,4%), Banca Generali (+1,7%) e Interpump (+1,5%). Stm (+1,4%) ancora in evidenza dopo il rialzo della seduta precedente, innescato dalle indicazioni positive della tedesca Infineon. Arretra Poste Italiane (-0,6%) dopo i conti, debole anche Telecom Italia (-0,6%).

I timori di nuovi dissesti nel settore bancario continuano ad attenuarsi e l’attenzione torna a focalizzarsi sull’andamento dell’economia e sulla politica monetaria. Oggi sono in programma le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e i prezzi al consumo in Germania, oltre alla fiducia dei consumatori dell’eurozona, la disoccupazione e i prezzi alla produzione in Italia.

Rendimenti obbligazionari in lieve calo sia negli Usa sia in Europa. Il Treasury biennale scende al 4,05% e il decennale al 3,54%. Spread Btp-Bund stabile a 182 bp con il decennale italiano al 4,6%.

Sul Forex, l’euro/dollaro rimane sopra quota 1,08 e il dollaro/yen sopra 132. Tra le materie prime il petrolio (Brent) resta in area 78 dollari al barile.