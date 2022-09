Avvio di seduta all’insegna della positività in Europa in attesa dei dati sull’inflazione di domani

Avvio di seduta sostanzialmente positivo in Europa con la maggior parte degli indici europei che si trovano in territorio positivo in attesa dell’uscita di domani dei dati sull’inflazione (attesa al 9,1%) L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento a quota 3.570 punti con un rialzo dello 0,27%, mentre il nostro indice di riferimento Ftse Mib si trova poco sotto il livello di resistenza dei 22.500 punti trovandosi al rialzo dello 0,38%.

Positività anche in Germania con il Dax 3o che si trova in positivo dello 0,41%, mentre l’Ibex 35 spagnolo si trova a quota 8.079 con un rialzo dello 0,31%.

Per concludere lo spread Btp/Bund avvia la seduta a quota 229 punti base con un aumento dell’1%