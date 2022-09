Avvio della settimana in forte ribasso in Europa, pesa stop gas russo. Ftse Mib sotto i 21.500 punti

Avvio di seduta in territorio negativo in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che iniziano la settimana in forte calo. L’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in calo del 2,21% a quota 3.455 punti, mentre il nostro Ftse Mib si trova nuovamente sotto lo scoglio dei 21.500 punti con un ribasso del 2,38%. Male anche l’Ibex 35 spagnolo con il 2% di ribasso, mentre il peggiore è attualmente il Dax di Francoforte che si trova in calo di quasi il 3%.