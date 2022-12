Avvio contrastato in Europa dopo i forti cali di ieri. Ftse Mib sotto quota 24.000 punti

Avvio contrastato in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che dopo le perdite di ieri continuano a mostrare una certa debolezza. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 3.835 punti con un calo frazionale dello 0,06%; mentre a Milano l’indice Ftse Mib si trova a quota 23.800 punti in rialzo dello 0,22%. Debolezza anche sull’Ibex35 spagnolo (-0,41%), ma anche sul Cac40 francese in calo dello 0,13%.

Infine, lo spread Btp/Bund avvia l’ultima seduta di settimana a quota 206 punti base