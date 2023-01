Avvio cauto per le borse europee, Ftse Mib a 25.890 punti

Avvio all’insegna della cautela per i principali indici europei, dopo la chiusura debole di ieri a Wall Street. L’attenzione degli investitori rimane sulle decisioni di politica monetaria delle banche centrali e la stagione delle trimestrali Usa.

L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 4.156 punti in rialzo frazionale dello 0,05%; mentre a Milano l’indice Ftse Mib si trova in area 25.915 punti, in rialzo dello 0,12%.

Debolezza generalizzata con l’indice tedesco Dax40 in positivo dello 0,1%, ma anche sul Cac40 francese (+0,2%) e sull’Ibex35 spagnolo (-0,17%).

Infine, sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund avvia la seduta a quota 175 punti base in calo del 2,8%, co n il rendimento del decennale italiano al 4%.

Tra gli appuntamenti macro in calendario, nella mattinata di oggi è attesa la diffusione dell’indice IFO che misura la fiducia delle aziende tedesche per il mese di gennaio.