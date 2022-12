Avvio all’insegna delle vendite in Europa. Ftse Mib verso il supporto a 23.600 punti

Avvio delle contrattazioni sotto la parità per i principali indici europei che proseguono l’incertezza che ha caratterizzato le sedute precedenti. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,25% trovandosi così a quota 3.800 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in calo dello 0,37% a quota 23.670 punti. Debolezza generalizzata, con l’indice tedesco Dax40 che evidenzia un calo dello 0,2%, ma anche sull’indice Cac40 francese con lo 0,40% di ribasso; mentre al momento il peggior indice in Eurozona è il Ftse 100 inglese che al momento registra un ribasso dello 0,9%.

Infine, lo spread btp/bund avvia la seduta a 214 punti base in rialzo dello 0,17% rispetto alla chiusura di ieri.