Avvio all’insegna della debolezza in Europa nel giorno delle elezioni di midterm negli Usa. Ftse Mib a 23.400 puntiMib a

Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sotto la parità. L’indice europeo EuroStoxx 50 si trova al momento a quota 3.690 punti in calo dello 0,35%, mentre il nostro indice di riferimento Ftse Mib si trova in calo dello 0,40% a quota 23.399 punti. Debolezza anche sull’indice tedesco Dax30 in calo dello 0,20% e sull’indice spagnolo Ibex 35 (-0,34%). Vendite anche sul Cac40 francese (-0,6%) e sull’indice Ftse 100 (-0,43%).

Infine lo spread che al momento si trova in calo dello 0,4% a quota 215 punti base.