Avio: crescita record nel primo semestre 2023

Nel primo semestre del 2023, Avio ha registrato ricavi per 157,7 milioni di euro, segnando un incremento del 17,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo crescita è principalmente attribuibile alle attività di sviluppo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla produzione nel settore della propulsione tattica.

Il portafoglio ordini ha raggiunto i 1.372,6 milioni euro, evidenziando un forte aumento rispetto al dato di fine 2022 (+35,4%). Questo rappresenta il risultato più alto nella storia di Avio per il secondo trimestre consecutivo.

Dal punto di vista reddituale, l’EBITDA Reported di Avio è pari a 5,2 milioni di euro nel primo semestre 2023, in forte crescita rispetto al primo semestre del 2022. Questo è principalmente dovuto all’effetto positivo dei progetti di sviluppo e alla riduzione dei costi energetici. L’EBITDA Adjusted di 10,5 milioni è anch’esso in forte crescita rispetto al primo semestre 2022. L’EBIT Reported e Adjusted riflettono le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA. Infine, il risultato di periodo è pari a -3,9 milioni di euro, ma in miglioramento di 3,8 milioni rispetto al primo semestre 2022.