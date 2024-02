Auto: immatricolazioni Ue+Efta+Uk salgono dell’11,5% a gennaio

Il 2024 inizia bene per il mercato dell’auto europeo. Stando ai dati diffusi stamattina dall’associazione Acea, le immatricolazioni nell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) hanno mostrato a gennaio una crescita dell’11,5% a quota 1.015.381 (numeri ancora lontani dai livelli ante-crisi, -17,2% su gennaio 2019). Le immatricolazioni di auto elettriche pure (BEV) sono, invece, state 120.926 con una crescita del 29,3% su gennaio 2023, con una quota di mercato dell’11,9% che è significativa, ma comunque inferiore a quella registrata nell’intero 2023 che è stata del 15,7%.

“In tutta l’area – afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – sono però in sofferenza gli acquisti dei privati che risentono fortemente degli aumenti di prezzi degli ultimi anni. Questa situazione spiega, in parte, la forte crescita del noleggio a lungo termine, che è una formula nata per le flotte aziendali, che si sta però estendendo rapidamente anche ai privati. Il noleggio a lungo termine è infatti una soluzione alternativa all’acquisto molto allettante e comoda che, oltre a semplificare la gestione dell’auto, consente, in questa fase di mercato, di diluire nel tempo i forti aumenti dei prezzi delle auto”.