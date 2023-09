Auto elettriche: UE avvia indagine sui sussidi alla Cina

Marchi non cinesi di auto elettriche, come Tesla e BMW

potrebbero essere coinvolti nell’ambito di un’indagine sui sussidi alla Cina che l’Unione Europea ha avviato all’inizio del mese.

“Ci sono molte speculazioni, ma in questa fase l’ambito dell’indagine non è ancora stato deciso. Stiamo svolgendo le consultazioni preliminari con le autorità cinesi e la portata deve ancora essere determinata, quindi ciò che è stato annunciato finora dalla Commissione è che, in senso stretto, non riguarda solo i veicoli elettrici di marca cinese”, ha dichiarato giovedì alla CNBC Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.