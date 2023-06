Auto elettriche: l’italiana Aehra presenta la nuova berlina per l’Ue

16/06/2023 12:03

Era Veri è stata nominata Responsabile Investimenti Partecipativi di SIMEST, società del gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La sua nomina rientra nella strategia di sviluppo dell’azienda in supporto alla crescita estera del Made in Italy, come previsto dal Piano Strategico 2023-2025.