Auto elettriche: BYD segna +200% di utili

29/08/2023 09:43

Olidata, leader del mercato ICT per oltre 40 anni e società quotata in Borsa, si aggiudica un contratto da 30 milioni di euro attraverso la sua affiliata Sferanet. L’appalto riguarda la fornitura, manutenzione e gestione degli upgrade agli Switch per la connettività dei dati della Sogei per i prossimi 36 mesi.