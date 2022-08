Authentic Brands acquista Ted Baker per circa 250 milioni di euro

Authentic Brands, proprietaria di Juicy Couture e Forever 21, ha accettato di acquistare Ted Baker per circa 211 milioni di sterline (250,12 milioni di euro) ponendo fine a mesi di speculazioni sul destino del gruppo di moda britannico.

Le perdite legate alla pandemia hanno costretto Ted Baker a mettersi in vendita ad aprile e la società ha nominato un acquirente privilegiato il mese successivo. Tuttavia, l’acquirente – che era già Authentic Brands – ha deciso a giugno di non presentare un’offerta, costringendo Ted Baker a considerare altre opzioni. Ted Baker ha finalmente raggiunto un accordo con il gruppo americano che annovera tra i suoi marchi anche Reebok, consistente in un pagamento di 110 pence (1,30 euro) in contanti per ogni azione Ted Baker. Ciò rappresenta un premio di circa il 18,2% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì.

Entrambe le società hanno affermato che l’accordo non sarebbe stato riesaminato a meno che non si facesse avanti un corteggiatore rivale. La società aveva anche rifiutato diverse offerte del gruppo di private equity Sycamore prima di essere messa in vendita. L’accordo è l’ultimo di molti che coinvolgono società britanniche, reso più accessibile agli acquirenti esteri dalla sterlina debole