Australia: mossa anti-inflazione, banca centrale RBA alza tassi di 50 punti base per quarta volta consecutiva

La Reserve Bank of Australia (RBA- banca centrale dell’Australia) ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 punti base per la quarta volta consecutiva, portandoli al 2,35%. Si tratta della quinta stretta monetaria consecutiva dal mese di maggio, quando la banca centrale australiana ha dato il via al percorso di rialzo dei tassi, per porre un freno all’inflazione. Nel trimestre terminato a giugno, l’inflazione australiana è cresciuta al ritmo annuale del 6,1%, molto al di sopra del target della banca centrale RBA, fissato tra il 2% e il 3%.