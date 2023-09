Aurubis: truffa nel riciclo del rame, possibili perdite milionarie

Aurubis, il principale produttore di rame in Europa, ha lanciato un allarme sul rischio di perdite milionarie a causa di una truffa massiccia che coinvolge le spedizioni di rottami metallici utilizzati nel suo business di riciclo.

La notizia ha causato una flessione fino al 18% delle azioni dell’azienda, che ha scoperto una carenza significativa di metallo e non prevede di raggiungere la previsione di profitto per l’anno in corso.

L’azienda ritiene che alcuni dei suoi fornitori abbiano manipolato i dettagli relativi ai rottami metallici forniti, collaborando con dipendenti del reparto di campionamento dell’azienda per nascondere il tutto.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo ai controlli di sicurezza di Aurubis, soprattutto dopo che l’azienda ha dichiarato a giugno di aver scoperto furti ai prodotti contenenti metalli preziosi. I due incidenti sembrano essere separati, ha dichiarato un portavoce.