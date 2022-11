Aumento delle tariffe telefoniche: Federconsumatori chiede tavolo di confronto con Autorità

Non si placano gli aumenti dei prezzi della maggior parte dei prodotti a partire da quelli energetici e alimentari, ma adesso i consumatori dovranno abituarsi a costi telefonici più alti.

Di recente, infatti, le compagnie telefoniche TIM e WindTre hanno confermato l’aumento delle tariffe in base al tasso di inflazione, sulla base di quanto richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni durante l’estate.

In seguito a questa novità, l’Aduc, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori e Federconsumatori, giudicano come inaccettabili questi aumenti tariffari e chiedono un tavolo di confronto tra l’Autorità e le maggiori compagnie di telecomunicazioni, in modo tale da poter individuare una soluzione rispettosa dei diritti dei consumatori.