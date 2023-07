AT&T: ricavi in crescita nel secondo trimestre 2023

Nel secondo trimestre del 2023, l’azienda di telecomunicazioni americana AT&T ha registrato un incremento dei ricavi, raggiungendo la cifra di 29,9 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento dello 0,9% rispetto ai 29,6 miliardi di dollari del trimestre corrispondente dell’anno precedente.

Il settore che ha contribuito maggiormente a questo aumento è quello delle Mobility, del Messico e della Consumer Wireline. Questi settori hanno visto un significativo incremento dei ricavi, compensando parzialmente una riduzione nei ricavi della Business Wireline. L’importanza dell’espansione in nuovi mercati e delle strategie di diversificazione del portafoglio di servizi si riflette chiaramente in questi risultati.

Per quanto riguarda l’utile operativo, AT&T ha segnalato una cifra di 6,4 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 5 miliardi di dollari del trimestre corrispondente dell’anno precedente. Se consideriamo alcune voci specifiche, l’utile operativo rettificato si attesta anch’esso a 6,4 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 5,9 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questi numeri dimostrano la solida performance di AT&T e la sua capacità di generare utili in un mercato competitivo.