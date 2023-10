Atos: dimissioni presidente e rinvio accordo con Kretinsky

Le azioni della società tecnologica francese Atos sono balzate in avvio del 22%, segnando il più grande incremento dal 2007, dopo l’annuncio che il presidente Bertrand Meunier si dimetterà, in seguito ad una rivolta degli azionisti contrari al suo piano per risanare l’azienda.

Al suo posto, arriverà Jean-Pierre Mustier, ex amministratore delegato di Unicredit.

Inoltre, Atos ha deciso di rinviare la vendita di gran parte delle sue attività IT al miliardario Daniel Kretinsky. L’operazione, inizialmente prevista per la fine di quest’anno, è stata posticipata al secondo trimestre del 2024.

Nel caso l’accordo con Kretinsky fallisca, Atos valuterà la vendita di altri asset o l’accesso ai mercati del debito e azionario per salvaguardare la liquidità.

Dopo lo sprint in avvio, il titolo ha ridotto i guadagni al 5% e al momento è sospeso dalle contrattazioni.