Astrazeneca, ricavi in aumento del 21% nel 2024

Astrazeneca ha annunciato un significativo incremento degli utili nel 2024, raggiungendo i 7,04 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. I ricavi totali si sono attestati a 54 miliardi, segnando un aumento del 21%. L’utile operativo ha raggiunto i 10 miliardi, mentre l’utile per azione core è stato di 8,21 dollari, con un incremento del 19%.

Per il 2025 il colosso farmaceutico prevede un incremento degli utili nell’ordine dell’8-9% e un miglioramento dell’utile per azione core tra l’11% e il 13%. In aggiunta, Astrazeneca ha previsto di distribuire un dividendo totale di 3,10 dollari per azione per il 2024, con un aumento a 3,20 dollari previsto per il 2025.