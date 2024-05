AstraZeneca punta a ricavi da 80 miliardi di dollari entro il 2030

Il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato di avere ambiziose proiezioni per il suo futuro economico: la compagnia stima di poter generare entrate totali di 80 miliardi di dollari entro il 2030. Questo obiettivo sarà raggiungibile tramite il lancio di 20 nuovi farmaci e la crescita sostenuta del suo attuale portafoglio di prodotti, che include trattamenti oncologici, biofarmaceutici e per le malattie rare.

La dichiarazione ufficiale del gruppo sottolinea l’importanza degli investimenti in nuove tecnologie e piattaforme. Questi strumenti non solo contribuiranno a plasmare il futuro della medicina oltre il 2030, ma rappresentano anche un pilastro fondamentale della strategia di crescita di AstraZeneca. L’azienda è determinata a continuare su questa strada, investendo risorse significative per rimanere all’avanguardia nel settore farmaceutico.