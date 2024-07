Astoi Confindustria Viaggi, crescita dei ricavi del 5% per l’estate 2024

L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, rappresentante del Tour Operating italiano, ha riportato una crescita dei ricavi del 5% per l’estate 2024 rispetto all’anno precedente. Questa crescita è attribuibile principalmente alla prenotazione anticipata, che offre una maggiore varietà di scelte e prezzi più competitivi. La formula ‘Early Booking’ è risultata essere la più popolare tra i viaggiatori.

Un altro trend emergente è l’uso del ‘Buy Now Pay Later’, che permette ai viaggiatori di dilazionare i pagamenti senza interessi, aumentando così la facilità di acquisto delle vacanze. Secondo i dati, la durata media delle vacanze estive prenotate dagli italiani nel 2024 è di 8,5 giorni per i soggiorni balneari e 11 giorni per i tour e i viaggi itineranti.

La spesa media per persona è di circa 920 euro per viaggi a corto e medio raggio in modalità ‘No Frills’ e 1.140 euro per club e villaggi. Per i viaggi a lungo raggio, la spesa media sale a 2.400 euro per vacanze al mare in club e villaggi e a 3.600 euro per viaggi su misura.