ASTM: Angelino Alfano è il nuovo Presidente del cda

Si è svolta l’Assemblea degli Azionisti di ASTM S.p.A. che ha

approvato il Bilancio di esercizio 2022 e preso atto del Bilancio consolidato 2022, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022.

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo attingendo dalla riserva “Utili (perdite) portati a nuovo” per un ammontare pari ad euro 0,46 per ciascuna delle n. 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili e,

quindi, complessivamente per un importo pari a 29.902.748,50 euro e di porre in pagamento tale riserva con decorrenza 1° giugno 2023.

L’Assemblea degli Azionisti ha successivamente provveduto a nominare, in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Rubegni, l’avv. Angelino Alfano nuovo consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione.