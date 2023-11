Asta BTp: in calo rendimento del titolo a 3 anni

Il Tesoro ha recentemente emesso la settima tranche di BTp con scadenza a 3 anni (15/09/2026), con un totale di 3 miliardi di euro. La richiesta effettiva per questa tranche ha superato l’offerta, raggiungendo i 4,618 miliardi. Il rendimento ha visto una riduzione di 18 centesimi, arrivando al 3,75%.

Allo stesso modo, è stata collocata la quinta tranche del BTp con scadenza a 7 anni (15/11/2030). Le richieste per questa tranche hanno raggiunto i 3,006 miliardi, mentre l’importo emesso è stato di 2 miliardi. Il rendimento, in calo di 15 centesimi rispetto all’asta del mese scorso, si è attestato al 4,21%.

Inoltre il Tesoro ha emesso la decima tranche del BTp a 15 anni (01/03/2038) per 1,5 miliardi e la 26ma tranche del BTp a 15 anni off-the-run (01/03/2030) per un totale di 1,5 miliardi. Le richieste per queste tranches hanno rispettivamente raggiunto i 2,18 miliardi e i 2,445 miliardi, con rendimenti lordi del 4,84% e 4,07%. Infine, il Tesoro ha emesso la sesta tranche del BTp a 30 anni (01/10/2053) per 1 miliardo, con una domanda di 1,784 miliardi e un rendimento del 5,05%.