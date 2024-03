Asta BoT: rendimento in crescita di 2 punti base

Collocati oggi all’asta del Tesoro BoT annuali scadenza 14 marzo 2025 per 7,5 miliardi con un rendimento in aumento di 2 punti base rispetto al mese scorso al 3,546 per cento.

La domanda ha sfiorato i 10 miliardi (9,985 mld) per un rapporto di copertura di 1,33.