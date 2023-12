ASSOSIM cambia denominazione in AMF ITALIA e apre un distaccamento a Bruxelles

Rebranding per ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) che vedrà dal 1° gennaio 2024, la modifica della denominazione in AMF Italia e l’apertura di una sede a Bruxelles per intensificare i rapporti con le istituzioni a livello europeo.