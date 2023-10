Nel mese di settembre le Reti di consulenza finanziaria realizzano una raccolta netta pari a 2,4 miliardi di euro, risultato in crescita del 5,7% m/m ed in flessione del 12,5% a/a.

I primi nove mesi del 2023 si chiudono, quindi, come si legge nella nota, con un bilancio complessivo pari a 32,7 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al medesimo periodo del 2022 (-1,4% a/a).