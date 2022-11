Assoreti: a settembre raccolta netta in salita del 76,3% su base mensile

A settembre la raccolta delle reti di consulenza segna 2,8 miliardi di euro in crescita del 76,3% su base mensile e del 6,5% su base annua. Lo rende noto Assoreti secondo cui il 51% dei volumi di raccolta coinvolge gli strumenti finanziari amministrati sui quali confluiscono 1,4 miliardi di euro; il bilancio mensile è positivo anche per i prodotti del risparmio gestito (615 milioni) e per la liquidità posizionata su conti correnti e depositi (745 milioni).

Da inizio anno la raccolta netta raggiunge i 33,2 miliardi di euro, rappresentando il secondo migliore risultato di sempre realizzato nei primi nove mesi. Anche a settembre si conferma la crescita del numero dei clienti che si attesta così a 4,918 milioni (+14 mila unità m/m). “Si conferma l’attitudine all’investimento dei risparmi in strumenti finanziari. In un contesto congiunturale caratterizzato dalla forte instabilità dei mercati, la ricerca di soluzioni di investimento nell’ambito dei prodotti amministrati rappresenta certamente un’alternativa adeguata nell’intento di proteggere, nel breve periodo, il portafoglio dei clienti” dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.