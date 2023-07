Assoreti: a giugno raccolta chiude a 2,9 miliardi di euro

Secondo quanto comunica Assoreti, le Reti di consulenza finanziaria chiudono il mese di giugno con una raccolta netta complessiva pari a circa 2,9 miliardi.

Il dato mensile, seppure in flessione congiunturale e tendenziale, consolida il bilancio del primo semestre dell’anno che risulta così in crescita rispetto al 2022 e pari a 25,1 miliardi di euro.

Il 92% dei volumi netti mensili confluisce nel comparto del risparmio amministrato (2,6 miliardi) tra investimenti in strumenti finanziari (5,5 miliardi) e uscite di risorse liquide da conti correnti e depositi (-2,8 miliardi).

Positivo anche il bilancio complessivo realizzato sui

prodotti del risparmio gestito (223 milioni); fondi comuni di investimento e gestioni individuali determinano la crescita congiunturale degli investimenti netti nel comparto.

Anche a giugno aumenta il numero di clienti delle Reti di consulenza; nei primi sei mesi dell’anno la crescita effettiva è quantificabile in 100 mila unità