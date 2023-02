Assoreti: a dicembre 2022 raccolta mensile da incorniciare a 5,4 mld di euro

Il 2022 si conclude con il migliore risultato mensile di raccolta dell’anno, sia sui volumi totali sia sul comparto del risparmio gestito. Lo rivela Assoreti secondo cui a dicembre, i dati rilevati evidenziano volumi totali raddoppiati rispetto al mese precedente e pari a 5,4 miliardi di euro; aumentano anche le risorse nette mensili investite in prodotti del risparmio gestito, pari a 2,6 miliardi. Il trend di crescita coinvolge anche la componente amministrata che, tra investimenti in titoli per 4,6 miliardi e movimentazioni nette in uscita da conti correnti e depositi per 1,8 miliardi, chiude il mese con 2,8 miliardi.