Assogestioni: mercato PIR tocca i 18,4 miliardi di euro

Il mercato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), sia ordinari che alternativi, ha raggiunto un valore di circa 18,4 miliardi di euro, dimostrando l’attrazione degli operatori del risparmio gestito verso le imprese di medie e piccole dimensioni e il settore delle società non quotate. Questo è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio PIR, condotto dall’Ufficio Studi di Assogestioni alla fine del 2022.

Lo studio dell’Osservatorio PIR sottolinea l’impatto degli investimenti dei PIR ordinari sul flottante degli indici di borsa. Si registra un’incidenza del 9% per l’EGM e le small-cap e del 10% per le mid-cap, mentre per il Ftse Mib l’incidenza è solamente dell’1,4%. Questo dato conferma l’interesse crescente verso le aziende di minori dimensioni e l’universo del non quotato.