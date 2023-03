Assogestioni: a fine febbraio patrimonio gestito a 2.242 mld di euro

Nel mese di febbraio, la raccolta netta dell’industria del risparmio gestito in Italia è stata pari a -1,94 mld euro mentre a fine mese il patrimonio gestito ammontava a 2.242 mld euro. Così la consueta Mappa mensile di Assogestioni secondo cui ad influenzare i dati sono stati principalmente i 2 mld di deflussi registrati dai mandati istituzionali nel mese e l’effetto mercato, stimato dall’Ufficio Studi di Assogestioni a -1%.

Prosegue invece il consolidamento dei trend degli ultimi mesi dei fondi aperti: nonostante febbraio si chiuda con una raccolta netta pari a -356 mln euro, sono rimasti in territorio positivo sia i fondi azionari (+1,32 mld) sia quelli obbligazionari (+570 mln), come si legge nella nota. In particolare, gli afflussi registrati sui primi fanno salire l’ammontare raccolto da inizio anno da questa categoria di prodotti sopra i 3 mld a +3,06 mld euro. Per contro, a febbraio fondi bilanciati e flessibili hanno fatto segnare rispettivamente 719 mln e 1,41 mld di deflussi.