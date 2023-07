Assiom Forex: BCE prevede di fermare la stretta una volta raggiunto il 4% dei tassi sui depositi

La stretta della Banca Centrale Europea (BCE) sembra destinata a concludersi quando i tassi sui depositi raggiungeranno il 4%. Questo è il convincimento di metà degli operatori Assiom Forex, che hanno partecipato al sondaggio condotto in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Secondo loro, ci sarebbero ancora due aumenti di 25 punti base da aspettarsi, il primo dei quali è largamente previsto per la riunione di luglio, come anticipato dalla presidente Christine Lagarde.

Tuttavia, le opinioni non sono tutte concordanti. Un 16% degli operatori coinvolti nel sondaggio prevede che la BCE interromperà la stretta monetaria dopo l’aumento di luglio, che porterà i tassi sui depositi al 3,75%. Al contrario, un 25% degli operatori prevede ancora tre rialzi, fino a raggiungere il 4,25%.

Un ulteriore 9% degli operatori, infine, non esclude la possibilità di un ulteriore stretta monetaria che porterebbe il costo del denaro oltre la soglia del 4,25%, in risposta ad un’inflazione core che si è rivelata più persistente del previsto. Questa previsione, se si dovesse concretizzare, segnerebbe una svolta importante nella politica monetaria della BCE.