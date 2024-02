Assicurazioni: Swiss Re registra utile netto a +580%

Il colosso assicurativo Swiss Re ha registrato un forte aumento degli utili dell’intero esercizio, beneficiando di quello che ha descritto come un contesto di mercato interessante dopo una “serie di anni negativi”.

La società con sede a Zurigo ha registrato un utile netto di 3,2 miliardi di dollari per l’intero esercizio, in linea con le aspettative secondo il consensus. L’aumento è stato di quasi il 580% rispetto all’utile di 472 milioni di dollari dell’anno precedente. La società inoltre ha proposto un aumento del 6% del dividendo a 6,80 dollari per azione per il 2023.