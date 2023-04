Assicurazioni Generali: utile netto a 2,821 milioni di euro

L’Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali, presieduta da Andrea Sironi, si è tenuta oggi e ha visto l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2022. L’utile netto registrato ammonta a 2.821 milioni di euro, e gli azionisti riceveranno un dividendo unitario di 1,16 euro per ogni azione. Il pagamento dei dividendi avrà inizio il 24 maggio 2023, mentre le azioni saranno negoziate escluse dal diritto al dividendo a partire dal 22 maggio 2023.

Nel corso dell’Assemblea, è stata approvata la nomina di Stefano Marsaglia come componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone. Marsaglia rimarrà in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023 e 2024. Inoltre, è stato nominato il Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025, composto da Carlo Schiavone (Presidente), Paolo Ratti e Sara Landini, eletti Sindaci effettivi.